هيئة البث الإسرائيلية: من المتوقع أن تنقل إسرائيل رسالة إلى الولايات المتحدة أنها لن تنسحب من لبنان بعد مهلة الـ60 يوما بحسب اتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24