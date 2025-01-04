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هيئة البث الإسرائيلية: من المتوقع أيضاً أن تنقل إسرائيل رسالة إلى الولايات المتحدة بأنها لن تسمح لسكان القرى اللبنانية القريبة من الحدود بالعودة إلى منازلهم

Lebanon 24
04-01-2025 | 01:24
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