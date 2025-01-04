المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا لسكاي نيوز عربية: قضايا حقوق الإنسان ومشاركة النساء والعدالة الانتقالية من أهم القضايا التي تواجهها سوريا خلال المرحلة المقبلة

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