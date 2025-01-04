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جيروزاليم بوست عن قادة بالجيش الإسرائيلي: التكتيكات القتالية الجديدة لحماس شمال غزة تهدد قواتنا العاملة هناك

Lebanon 24
04-01-2025 | 05:23
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