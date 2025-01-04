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لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة: الطبيب بني غرة يتعرض لتعذيب شديد داخل سجن الجنيد بنابلس منذ اعتقاله

Lebanon 24
04-01-2025 | 05:41
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