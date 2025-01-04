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رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا: نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ 7/1/2025

Lebanon 24
04-01-2025 | 05:43
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