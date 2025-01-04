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شهيدان وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي لسيارة مدنية على شارع صلاح الدين شرق مدينة دير البلح (الجزيرة)

Lebanon 24
04-01-2025 | 05:55
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