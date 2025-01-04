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"لبنان 24": تقدمت قوة من الجيش الإسرائيلي نحو بلدة برج الملوك وتمركزت قرب محطة فرح وقطعت الطريق بالاسلاك الشائكة
Lebanon 24
04-01-2025
|
06:25
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