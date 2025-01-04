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النائب محمد رعد من عين التينة: نؤكد اننا ماضون على نهج شهدائنا ولن نعيّر في ثوابتنا وسنتعامل مع كل مستجدّ وفق هذه الثوابت

Lebanon 24
04-01-2025 | 07:40
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