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"لبنان 24": قوة مؤللة من اليونيفيل تتقدّم إلى عمق وادي الحجير عند أطراف القصير ودير سريان وتتوجه نحو البساتين والأحراج الفرعية

Lebanon 24
04-01-2025 | 08:30
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