Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر: تل أبيب أبلغت واشنطن أن سحب القوات من جنوب لبنان يتعلق بالوضع الميداني

Lebanon 24
04-01-2025 | 08:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب أبلغت واشنطن نيتها توسيع العملية البرية جنوب لبنان للضغط على حزب الله
lebanon 24
04/01/2025 20:09:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر: إسرائيل أبلغت واشنطن نيتها إدخال قوات إلى الأراضي السورية ولم تُبدِ معارضة
lebanon 24
04/01/2025 20:09:34 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الوثيقة المتعلقة بلبنان تتضمّن بنداً حول التعاون بين واشنطن وتل أبيب بشأن إيران
lebanon 24
04/01/2025 20:09:34 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة الـ12 الإسرائيلية: انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان سيتم بموجب مدى جدية عمل الجيش اللبناني
lebanon 24
04/01/2025 20:09:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:05 | 2025-01-04
12:59 | 2025-01-04
12:49 | 2025-01-04
12:45 | 2025-01-04
12:40 | 2025-01-04
12:35 | 2025-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24