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غالانت: صفقة التبادل المطروحة تكاد تكون مطابقة لصفقة نوقشت سابقًا مع اختلاف أن عدد المختطفين الأحياء أقل

Lebanon 24
04-01-2025 | 08:56
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