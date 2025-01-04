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القناة 12 الإسرائيلية: لليوم التاسع على التوالي يتم إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل

Lebanon 24
04-01-2025 | 10:14
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