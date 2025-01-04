"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: مفاوضات الدوحة في طريق مسدود خصوصاً بشأن وجود "الجيش" الإسرائيلي في "نتساريم" و"فيلادلفيا" وترحيل الأسرى "الأمنيين"

Lebanon 24