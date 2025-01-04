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واللا: الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 متظاهرين قرب مقر إقامة نتنياهو بالقدس خلال مظاهرة داعمة لصفقة التبادل

Lebanon 24
04-01-2025 | 11:17
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