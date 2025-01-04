قاسم: سليماني سدّد لإسرائيل ضربات قاسية جداً وكشف مخططاتها التوسعية وكان قائداً لمحور المقاومة وعمل بشكل دؤوب في هذا الاتجاه واستطاع أن يُعيد لفلسطين تألقها

Lebanon 24