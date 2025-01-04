قاسم: سليماني عمل على ربط الساحات في المنطقة وله الفضل في ما نراه اليوم من صمود وثبات واستعادة القضية الفلسطينية لحضورها وانتعاشها مُجدداً لتكون القضية المركزية الأولى لأهل المنطقة

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