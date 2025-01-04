قاسم: عند اجتياح العدو الإسرائيلي للبنان ووصوله سنة 1982 إلى بيروت خلال أيام بقينا نقاوم كمقاومة إسلامية ومقاومة وطنية منذ ذلك الحين ولغاية عام 2000 حتى حررنا أرضنا

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