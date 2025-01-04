Advertisement

أخبار عاجلة

مدير منظمة الصحة العالمية: يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات والعاملين في المجال الصحي

Lebanon 24
04-01-2025 | 11:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منظمة الصحة العالمية: نطالب بحماية جميع العاملين في المجال الصحي والمرضى والمرافق الصحية في قطاع غزة
lebanon 24
04/01/2025 22:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: الهجمات على مستشفى كمال عدوان والقطاع الصحي في غزة تحرم الناس من الرعاية المنقذة للحياة
lebanon 24
04/01/2025 22:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير منظمة الصحة العالمية: نواصل حث إسرائيل على إطلاق سراح مدير مستشفى كمال عدوان
lebanon 24
04/01/2025 22:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير منظمة الصحة يكشف حالته الصحية بعد نجاته من قصف إسرائيلي
lebanon 24
04/01/2025 22:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:35 | 2025-01-04
15:08 | 2025-01-04
14:43 | 2025-01-04
14:22 | 2025-01-04
14:18 | 2025-01-04
14:04 | 2025-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24