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قاسم: إسرائيل طلبت وقف إطلاق النار و"حزب الله" وافق من خلال الدولة اللبنانية وعند الهدنة كانت لدى المقاومة قدرة وازنة وحضور مقاوم وازن ومؤثر والمعركة لم تنتهِ على أساس أنه لم يعد لدينا قدرة بل على العكس من ذلك

Lebanon 24
04-01-2025 | 11:44
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