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قاسم: واجهنا عدواناً غير مسبوق وكسرنا معاً شوكة إسرائيل التي هدفت لضرب المشروع المقاوم

Lebanon 24
04-01-2025 | 11:44
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قاسم: إسرائيل اعتقدت أن الحزب سيتبعثر بعد الضربات التي طالته لكن الأخير استعاد قوته ومبادرته فشكل منظومة القيادة والسيطرة مجدداً ووقف على الجبهة من خلال المقاومين وبدأ بضرب الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي مما جعل الوضع في حالة دفاعية مهمة
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