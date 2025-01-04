قاسم: نحنُ أعزاء والمقاومة ستستمرّ وهناك نتائج بعد المعركة الأخيرة باتت محفورة وأساسها أنه لا إمكانية لاستمرار الاحتلال في لبنان من دون مقاومة

Lebanon 24