قاسم: لا يوجد جدول زمني يحدد أداء المقاومة لا في إتفاق وقف إطلاق النار ولا بعد مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها ضمنه لانسحاب الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24