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قاسم: اتفاق وقف إطلاق النار يعني فقط جنوب نهر الليطاني والدولة مسؤولة للمتابعة مع الرعاة لكف يد إسرائيل وتثبيت الاتفاق

Lebanon 24
04-01-2025 | 11:51
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