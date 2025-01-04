قاسم: معركة أولي البأس ولادة جديدة للبنان العصي على الاحتلال ويحمل أمل المستقبل بشموخ أبنائه وأرزه ولا تتحكم فيه أميركا وإسرائيل و"لاقونا وحتشوفو المستقبل"

Lebanon 24