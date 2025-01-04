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الجيش الإسرائيلي: الفرقة 99 تدمر موقعا تحت الأرض لتصنيع الأسلحة في وسط غزة

Lebanon 24
04-01-2025 | 12:09
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