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ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو أكد مواصلة إسرائيل العمل لإعادة ليري وكل المختطفين وأن الجهود مستمرة

Lebanon 24
04-01-2025 | 12:35
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