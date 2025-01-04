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اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي يدمر برميلا أزرق يمثل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل وبرج مراقبة تابعا للقوات اللبنانية في اللبونة

Lebanon 24
04-01-2025 | 12:45
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