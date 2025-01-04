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حماس: ستبقى ضربات الضفة الغربية متصاعدة توجع المحتل في كافة أماكن وجوده

Lebanon 24
04-01-2025 | 12:49
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