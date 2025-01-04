Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: المتظاهرون بمدينة تل أبيب يطالبون بتقديم موعد الانتخابات الإسرائيلية

Lebanon 24
04-01-2025 | 13:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: الشرطة تعتقل متظاهرين شاركوا في احتجاجات بتل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل فورية
lebanon 24
05/01/2025 10:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مظاهرة أمام منزل الرئيس الإسرائيلي في تل أبيب للمطالبة بإعادة المختطفين
lebanon 24
05/01/2025 10:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر: تل أبيب أبلغت واشنطن أن سحب القوات من جنوب لبنان يتعلق بالوضع الميداني
lebanon 24
05/01/2025 10:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يدعو لعقد اجتماع لتقدير الوضع في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب
lebanon 24
05/01/2025 10:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:29 | 2025-01-05
03:28 | 2025-01-05
03:26 | 2025-01-05
03:20 | 2025-01-05
03:18 | 2025-01-05
03:18 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24