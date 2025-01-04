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القناة 12 الإسرائيلية: المتظاهرون بمدينة تل أبيب يطالبون بتقديم موعد الانتخابات الإسرائيلية
Lebanon 24
04-01-2025
|
13:50
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