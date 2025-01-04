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القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوربي في سوريا للجزيرة مباشر: يجب تمثيل مكونات المجتمع السوري ومشاركتها في مستقبل البلاد

Lebanon 24
04-01-2025 | 13:54
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