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الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة ميثلون في قضاء مدينة جنين

Lebanon 24
05-01-2025 | 00:13
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