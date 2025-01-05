Advertisement

أخبار عاجلة

رئیس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: طريق قاسم سليماني سيستمر حتى تحرير القدس والقضاء على الكيان الصهيوني

Lebanon 24
05-01-2025 | 00:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئیس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف: قرار حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكر الأجواء الإيجابية بين الوكالة وإيران (الميادين)
lebanon 24
05/01/2025 10:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الشورى الإيراني: ذهاب ومجيء رؤساء الدول الأخرى لن يؤثر على قدرة بلادنا على تحقيق مصالحها بالطريقة التي تراها مناسبة
lebanon 24
05/01/2025 10:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: قاسم سليماني كان قائداً استراتيجياً على المستوى الفكري والسياسي والجهادي ولمسنا هذا الأمر من خلال حركته وطريقة تفكيره وخططه وما أنجزه على الساحة الجهادية والسياسية
lebanon 24
05/01/2025 10:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24
خامنئي: الكيان الصهيوني واهم بأنه يحاصر حزب الله عن طريق سوريا ليقضي عليه لكن من سيتم القضاء عليه فعلياً هي "إسرائيل"
lebanon 24
05/01/2025 10:38:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:37 | 2025-01-05
03:29 | 2025-01-05
03:28 | 2025-01-05
03:26 | 2025-01-05
03:20 | 2025-01-05
03:18 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24