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الجيش الإسرائيلي: نفذنا بالتعاون مع الشاباك أكثر من 100 غارة على أهداف في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية أسفرت عن اغتيال العشرات من عناصر حماس

Lebanon 24
05-01-2025 | 01:11
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