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رسالة أمهات الجنود لنتنياهو وهاليفي: الجيش يخوض حرب استنزاف طويلة وهو ما سمح للفكر المتطرف بالتغلغل داخله

Lebanon 24
05-01-2025 | 01:46
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