Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية مصر يؤكد لنظيره الأميركي أهمية مواصلة الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
05-01-2025 | 02:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري لنظيره الإيراني: أهمية ضبط النفس والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان وغزة
lebanon 24
05/01/2025 15:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: السيسي والرئيس الإندونيسي يؤكدان أهمية مواصلة الجهود للوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية
lebanon 24
05/01/2025 15:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: المبعوث الإسرائيلي يبحث اليوم مع وزير الخارجية الأميركي مقترحا لوقف إطلاق النار في لبنان
lebanon 24
05/01/2025 15:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يؤكد خلال اتصال مع نظيره الفرنسي ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في لبنان (سكاي نيوز)
lebanon 24
05/01/2025 15:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:58 | 2025-01-05
07:54 | 2025-01-05
07:41 | 2025-01-05
07:33 | 2025-01-05
07:26 | 2025-01-05
07:21 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24