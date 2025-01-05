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القناة 12 الإسرائيلية: محكمة العدل العليا ترفض التماسا بالإفراج عن جثث إرهابيين من مواطني إسرائيل لدفنها

Lebanon 24
05-01-2025 | 02:42
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