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زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: لا يمكن أن يعيش جنود الجيش الإسرائيلي سواء في الخدمة النظامية أو الاحتياط في ظل الخوف من السفر إلى الخارج خشية اعتقالهم

Lebanon 24
05-01-2025 | 03:18
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