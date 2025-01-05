زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: لا يمكن أن يعيش جنود الجيش الإسرائيلي سواء في الخدمة النظامية أو الاحتياط في ظل الخوف من السفر إلى الخارج خشية اعتقالهم

Lebanon 24