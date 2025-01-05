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وزير التعليم السوري للعربية: قمنا بتعديل كل ما يروج لنظام الأسد بالمناهج الدراسية

Lebanon 24
05-01-2025 | 03:18
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