Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول وحدة التنسيق والإرتباط في "حزب الله" وفيق صفا: سنبقى مع شعب المقاومة و "حزب الله" يكتسب معنوياته وقوّته من الناس

Lebanon 24
05-01-2025 | 04:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
​"حماس مستعدّة للتنازل".. مسؤول أمنيّ إسرائيليّ: الحركة لم تعدّ قادرة على التنسيق مع حزب الله
lebanon 24
05/01/2025 15:23:51 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: إيران تساند المقاومة ولديها "حزب الله" الخط الأحمر ولا أشكك في دعمها له لكن المهم قدرتها وهي لم تترجم وحدة الساحات ولن تدعم الحزب على حسابها
lebanon 24
05/01/2025 15:23:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول "حزب الله" في البقاع: انتصرنا في هذه المعركة
lebanon 24
05/01/2025 15:23:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"ليس لدينا فيتو على قائد الجيش".. وفيق صفا يكشف موعد تشييع نصرالله
lebanon 24
05/01/2025 15:23:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:58 | 2025-01-05
07:54 | 2025-01-05
07:41 | 2025-01-05
07:33 | 2025-01-05
07:26 | 2025-01-05
07:21 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24