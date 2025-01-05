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صفا: لدينا "فيتو" على إسم سمير جعجع لرئاسة الجمهورية لكننا منفتحون على أسماء أخرى

Lebanon 24
05-01-2025 | 04:12
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