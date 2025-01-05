صفا: ظهورنا هو تصديق لـ"تعافي حزب الله" على المستوى التنظيمي والعسكري ولدينا الإمكانيات الكافة لمواجهة أي اعتداء ولكن في التوقيت والشكل الذي تريده قيادة المقاومة

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