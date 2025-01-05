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صفا: نأمل انتخاب رئيس جديد في 9 كانون الثاني

Lebanon 24
05-01-2025 | 04:16
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قاسم: متمسكون بتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار والعمل الجاد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم 9 كانون الثاني والمشاركة في الدولة لإطلاق برنامج إصلاحي تحت سقف القانون واتفاق الطائف كما أننا مع الحوار الإيجابي حول القضايا الإشكالية
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05/01/2025 15:25:20 Lebanon 24 Lebanon 24
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