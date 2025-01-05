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الدفاع المدني السوري: إصابة 3 مدنيين بجروح إثر انفجار لغم أرضي في قرية كفرموس بريف إدلب الجنوبي

Lebanon 24
05-01-2025 | 04:32
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