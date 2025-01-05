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السلطات الكورية الجنوبية تعلن انتهاء عمليات البحث في موقع تحطم الطائرة المنكوبة التي أودت بحياة 179 شخصا من أصل 181 كانوا على متنها (سكاي نيوز)

Lebanon 24
05-01-2025 | 04:55
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