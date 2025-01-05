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التلفزيون المصري: مصدر مسؤول ينفي ما تناولته تقارير إعلامية إسرائيلية عن قيام مصر باستعدادات بهدف التدخل العسكري في اليمن

Lebanon 24
05-01-2025 | 05:30
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