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"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: رئيس الموساد سيغادر غدا إلى الدوحة لبحث ملف وقف إطلاق النار بغزة
Lebanon 24
05-01-2025
|
05:46
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