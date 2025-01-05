Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية عن تحقيق للجيش: الكتيبة التي تسلل منها أكبر عدد من المخربين إلى إسرائيل في 7 تشرين الأول هي كتيبة النصيرات

Lebanon 24
05-01-2025 | 07:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية عن تحقيق للجيش الإسرائيلي: نحو 6 آلاف مسلح من حماس تسللوا إلى إسرائيل في 7 تشرين الأول
lebanon 24
05/01/2025 19:24:06 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وثائق حصل عليها الجيش تكشف أن حماس كانت تخطط لهجوم 7 تشرين الأول منذ عام 2016
lebanon 24
05/01/2025 19:24:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نقاط الخلاف التي تعرقل صفقة التبادل تتمثل في عدد الأسرى المفرج عنهم في المرحلة الأولى والمواقع التي سينسحب منها الجيش الاسرائيلي وموعد إنهاء الحرب
lebanon 24
05/01/2025 19:24:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو أنهى تحقيقاته بشأن أحداث 7 تشرين الأول وستعرض على رئيس الأركان الأسبوع المقبل
lebanon 24
05/01/2025 19:24:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:22 | 2025-01-05
12:02 | 2025-01-05
11:25 | 2025-01-05
11:20 | 2025-01-05
11:13 | 2025-01-05
11:12 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24