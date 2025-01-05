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وسائل إعلام سورية: إدارة العمليات العسكرية تدفع بتعزيزات إلى ريف دمشق الغربي وتعتقل عناصر من قوات الأسد

Lebanon 24
05-01-2025 | 08:42
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