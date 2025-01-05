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أردوغان: العمليات التي قمنا بها شمال سوريا أبعدت "ذراع حزب العمال الكردستاني عن حدود تركيا"

Lebanon 24
05-01-2025 | 09:34
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